Rode kaart voor vervelende Pool

De incidenten volgden zich in zo’n hoog tempo op in Bunschoten-Spakenburg dat het reces zelfs werd onderbroken om over de prangende kwestie te praten.

Burgemeester Melis van de Groep is na het spoedberaad een gesprek aangegaan met de grootste uitzendbureaus om een convenant te sluiten.

Van de Groep: ,,Als wij een melding binnen krijgen van een incident waarbij de openbare orde wordt verstoord door een arbeidsmigrant, zullen wij de huisvester – dat is vaak het uitzendbureau – in kennis stellen. Je bent hier gekomen om te werken. Als je in je vrije tijd dingen doet die ons niet bevallen, dan nemen we voor jou een ander. Dat is wat het uitzendbureau volgens het convenant gaat doen.”

Vorig jaar stapelden incidenten zich op in de gemeente. Dronken Polen zorgden voor geluidsoverlast, winkeldiefstallen en vechtpartijen op straat. Ernstiger waren het schietincident, twee steekpartijen een gevecht waarbij iemand zwaargewond raakte. Meest gruwelijke geweldsuitspatting vond in december plaats. Drie Polen overgoten een landgenoot met kokend water en bewerkten hem met een dampend strijkijzer. Daarop besloot de gemeente dat er voortaan maximaal vier Polen in een huis mogen wonen.

Het convenant moet in het eerste kwartaal van dit jaar door gemeente en alle uitzendbureaus in Bunschoten-Spakenburg zijn ondertekend.

De VVD is blij met de stap van de burgemeester, maar is ook kritisch. ,,Als je kijkt naar het laatste incident met het kokende water en het strijkijzer. Daar betrof het een uitzendbureau uit Cuijk, waarvan de gemeente niet op de hoogte was. Dus hoewel het een goede zaak is dat nu met grote partijen afspraken worden gemaakt, betekent dat niet dat we ook honderd procent van de markt hebben afgedekt”, aldus raadslid Rick Beukers van de VVD.