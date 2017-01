Europees register voor openbaar vervoer

Passagiers zouden een identiteitsbewijs moeten tonen, voordat ze een internationaal vervoersbewijs kunnen kopen. Uiteindelijk moet die extra controle voor de gehele Europese Unie gelden.

De gesprekken hierover zijn gestart na de vlucht van de terrorist die de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn pleegde en daarna via Nederland naar Italië vluchtte.

Er is al een wetsvoorstel in voorbereiding om identificatie verplicht te stellen bij vliegtickets, waarna de gegevens opgeslagen worden in een Passagiers Namen Register.