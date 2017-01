Kim Holland biedt excuses aan voor pornofilm Walibi: ’We zijn te ver gegaan’

Eind oktober zou de pornofilm zijn opgenomen. Acteurs hadden seks in de wachtrij, het reuzenrad en in een waterbaan.

Dinsdag kwam het filmpje in de publiciteit. Toen ging het helemaal mis bij de pornosite Meiden van Holland. Doordat de video veel bekeken werd, ging de site plat.

’Geschrokken van alle reacties’

In het programma Evers Staat Op op Radio 538 heeft Holland haar excuses aangeboden. „We zijn geschrokken van alle reacties.”

ZIE OOK: Walibi woedend om pornofilm in reuzenrad

Het filmpje was een programma rondom erotische waaghalzerij, maar dit was iets te veel van het goede. „Waaghalzerij is leuk, maar de reacties nu. Daar dachten we van, hier moeten we wat mee.”

’Wij zijn te ver gegaan’

De pornofilm zal niet meer worden gebruikt. „ Uiteindelijk heb ik met de redactie van mijn pornobedrijf Meiden van Holland besproken dat we het filmpje offline halen en dat de beelden verder niet meer worden gebruikt. We zijn te ver gegaan."

Er is nog geen overleg geweest tussen Kim Holland en Walibi over mogelijke maatregelen. Het pretpark overweegt juridische stappen.