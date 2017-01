Baas RTV Oost krijgt 192.000 euro per jaar

Volgens de raad van toezicht is alles wettelijk goed geregeld aangaande het salaris van Oude Wessselink, aldus voorzitter Gaston Sporre. Directieleden van regionale omroepen mogen volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) niet mee verdienen dan de minister-president: 178.000 euro.

„Maar toen Oude Wesselink als opvolger van Hennie Everts door ons werd aangesteld, heeft hij het salaris gekregen dat toen voor die functie stond”, zegt Sporre tegen de Stentor.

Salaris wordt geleidelijk afgebouwd

Het salaris van Oude Wesselink, die 112 medewerkers aanstuurt, valt onder het overgangsrecht waarbij het salaris van topverdieners geleidelijk wordt afgebouwd. Sporre begrijpt dat dit nieuws misschien goed te rijmen is met de lopende bezuinigingen bij RTV Oost . „Wat ik er over wil zeggen, is dat wij zullen handelen zoals de wet ons voorschrijft.”

De regionale omroep van Overijssel moet veel bezuinigingen. Dit jaar wordt 1,2 miljoen euro ingeleverd op een budget van 12 miljoen euro.