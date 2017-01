Weer aanhouding na fatale overval Helmondse

De afgelopen maanden werden al een 31-jarige man uit Nuenen en een 25-jarige man uit Schiedam opgepakt. Zij zitten nog vast. Het onderzoek naar de dodelijke overval loopt nog, benadrukt de politie. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De 86-jarige Mien Graveland werd in de ochtend van 29 augustus 2014 in haar woning aan de Bestevaer in Helmond overvallen door meerdere mannen. De vrouw raakte zwaargewond. Dezelfde avond overleed ze in een ziekenhuis aan haar verwondingen. De overval had veel impact op de nabestaanden en de inwoners van de wijk waarin de vrouw woonde.