Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De arrestatie werd gedaan op verzoek van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. De Dienst Speciale Interventie (DSI) was ook betrokken bij de actie.

Een arrestatieteam kwam in actie in Winkelcentrum Passage Corridor. Daarbij is één man gearresteerd. De politie wil echter nog niet zeggen wie er gearresteerd is. Volgens lokale media gaat het mogelijk om een vuurwapengevaarlijke man. Het gebied wordt onderzocht door de politie en er werd een helikopter ingezet.