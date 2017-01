premium

’Puppydump’ op straat Velsen

34 min geleden

VELSEN - Een puppy is dinsdag in Velsen-Noord op een wel heel merkwaardige manier gedumpt door zijn baasje. Toen de man of vrouw in een witte bestelauto een andere auto passeerde, werd de pup via de openstaande ramen aan de bestuurder in de andere wagen gegeven. De eigenaar van de pup ging er vervolgens vandoor.