Kilo coke bij voedselbank afgeleverd

In de lading die een paar weken geleden in Antwerpen werd onderschept, werd 1800 kilo coke aangetroffen. De politie had de drugs verwijderd, maar daarbij blijkbaar een kilo cocaïne vergeten, meldt NH.

De bananen werden doorgestuurd naar het verzendadres in Medemblik, waar de politie acht mensen kon arresteren toen die de lading wilden uitpakken.

De dozen werden via onder meer een actie van de regiozender over meerdere voedselbanken in Noord-Holland verdeeld. De afdeling in Huizen trof in een van deze dozen de drugs aan.