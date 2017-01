Raadslid D66 weg na mishandeling

Volgens de lokale D66 kan Van der Vaart niet geloofwaardig verder als raadslid. Hij heeft daarom besloten ,,zich met onmiddellijke ingang terug te trekken uit de raad”.

Arja Braafhart, de moeder van de 14-jarige Jasmijn, vertelde eerder aan De Telegraaf dat Van der Vaart haar dochter heeft mishandeld. „Jasmijn was met een rugzak vol vuurwerk op weg naar haar vriendin. Vervolgens wordt zij aangereden door Ed van der Vaart op zijn fiets. Hij had een hamer in zijn hand en gooide haar tas in de sloot. Mijn dochter heeft een wond op haar hoofd door een recent auto-ongeluk. Hij zwaaide met zijn hamer en zei: ’Zal ik er nog een gat in je hoofd bij maken?’”

D66 liet op oudejaarsdag meteen al weten dat Van der Vaart was uitgerangeerd. Na overleg bleek dat er geen basis meer was om geloofwaardig als raadslid verder te kunnen functioneren, aldus de partij. Van der Vaart besloot zich met onmiddellijke ingang terug te trekken uit de raad.

