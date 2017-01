premium

Woningen ontruimd wegens korte heftige brand

1 uur geleden

ROTTERDAM - In verband met een korte hevige brand in de Rotterdamse Talmastraat heeft de brandweer woensdagavond een dozijn appartementen ontruimd. De brand ontstond door nog onbekende oorzaak rond 18.30 uur in een woning in het vijf verdiepingen tellende appartementencomplex.