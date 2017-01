Herbert R. trok op 4 oktober 2007 het meisje bij het Drentse Exloo van haar fiets. Hij bedreigde haar met een mes, nam haar mee in zijn auto en verkrachtte haar. Omstanders kregen in de gaten wat er gebeurde omdat het kind hard op de autoruiten bonkte en schreeuwde.

Herbert R. werd nog diezelfde dag gepakt. Hij bleek ook in zijn vaderland Duitsland te zijn veroordeeld voor zedenzaken. Herbert R. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11,5 jaar. Na het uitzitten van twee derde daarvan kwam hij onder voorwaarden vrij. Een van die voorwaarden was dat hij zich onder toezicht van de reclassering zou stellen, maar Herbert R. nam de benen naar Duitsland. Hij zou zijn gevlucht na bedreigingen door ’mensen van Satudarah’. Dat vertelde zijn advocaat woensdag volgens lokale media.

In samenwerking met de Duitse politie werd duidelijk dat de verkrachter was verhuisd naar een stad in de buurt van Bonn.

Duitsland levert geen onderdanen uit. Herbert R. kan wél zijn straf in Duitsland uitzitten.

De rechtbank Noord-Nederland beslist op 18 januari over het verzoek van het OM om de voorwaardelijke vrijlating in zijn geheel te herroepen. Als dat wordt gehonoreerd, dan moet Herbert R. voor ruim 3,5 jaar terug achter de tralies.