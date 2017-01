Dat gebeurde volgens 112Fryslân.nl toen een hoogwerker van de brandweer ter plekke kwam. De haan was door de harde wind losgeblazen.

Uit voorzorg was de weg naast de kerk al afgesloten. Daardoor raakte de vallende haan niemand. Nu de haan is gevallen is de weg weer vrijgegeven.

Weg afgezet ivm mogelijk vallende haan te Scherpenzeel. https://t.co/80NwK7NWOh pic.twitter.com/ADFydNhnw9— Dirk Hebing (@dirk_hebing) 4 januari 2017