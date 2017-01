premium

Lonen stijgen flink, vooral bij de overheid

42 min geleden

De lonen in Nederland stijgen rap. Dat blijkt uit cijfers over 2016. De grootste loonstijging was zichtbaar bij de overheid. Verder wil de Baron uit Bassie en Adriaan ’zelfmoord’ plegen, doet de rechter vandaag uitspraak in een miljoenenconflict tussen ADO Den Haag en de Chinese eigenaar Hui Wang en blijken twee uit Sri Lanka geadopteerde vrouwen zussen te zijn. Ze ontdekten elkaar per toeval in een appgroep. Dat en meer lees je in het Gesprek van de Dag.