Kroegkat is spoorloos

Sinds vorige week donderdag is het door iedereen geliefde beestje nergens meer te vinden. Hij is favoriet bij veel klanten. Niemand kan zich de koffietent zonder de vaste, zwarte bewoner voorstellen.

De afgelopen jaren werd Elvis dé mascotte van het populaire tentje dat in veel reisgidsen terug te vinden is vanwege de rock and roll-uitstraling en het interieur dat te koop is. De populaire kat werd jaren geleden door het vriendje van een personeelslid achtergelaten bij de lunchtent. Sindsdien vormt hij een niet te missen onderdeel van Latei. Sommige gasten komen speciaal voor Elvis.

„We willen hem heel graag terug”, laat personeelslid Kiki Goené weten. „We missen Elvis heel erg. Normaal staat hij elke ochtend bij de deur te miauwen als je binnenkomt maar sinds vorige week donderdagochtend niet. De gouden tip wordt beloond met een traktatie van het huis en eeuwige dank.”

Elvis is helemaal zwart, vrij groot, heeft groene ogen en is voorzien van een hangbuikje.