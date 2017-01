Bijzondere poes weg na inbraak

Van Duuren was met haar man op vakantie in Griekenland tijdens de jaarwisseling, een cadeautje voor haar 50e verjaardag op 31 december. „We kregen op nieuwjaarsdag op de hotelkamer een telefoontje van de buren dat de voordeur geforceerd was. Het ergste nieuws was dat de kat door de openstaande deur is ontsnapt.”

De kat is niet zomaar een poesje, maar een souvenir van een eerdere vakantie. „We waren op het strand en zagen een heel pittig stoer katje lopen. Volgens de mensen in het dorp was ze van niemand. Uiteindelijk word je verliefd, dus we hebben haar meegenomen nadat ze gesteriliseerd was en ingeënt door een speciale stichting voor zwerfkatten.” Het katje heet Katsaroula, wat krullenbol betekent. Ze wordt gekenmerkt door naar buiten gekrulde oortjes. „Er is al het een en ander met haar gebeurd. Beiden oren zijn ingescheurd, waarschijnlijk door een aanrijding. Hierdoor is ze wel goed herkenbaar.”

De bijzondere kat met de mini-oren is gechipt. Maar pas als ze in een asiel komt, kan de chip uitgelezen worden. „Iemand moet haar eerst vinden.”

De vakantie werd direct afgebroken om te gaan zoeken naar de kat. „Er is enorm veel gestolen, maar spullen interesseren mij niet zoveel. Ik maak me enorm veel zorgen om ons kleine beestje, dat nog niet goed luistert naar haar naam en de weg niet kent.”

Woensdagmiddag kon er pas aangifte gedaan worden, omdat de politie het voor die tijd te druk had met andere zaken. „Ik denk niet dat de inbrekers ooit gepakt worden. Hopelijk vindt iemand mijn kat wel terug.”