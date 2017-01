Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

premium

Vijftien auto’s vernield in Noord-Scharwoude

46 min geleden

NOORD-SCHARWOUDE - In het Noord-Hollandse dorp Noord-Scharwoude zijn in de nacht van woensdag op donderdag zo’n vijftien auto’s vernield. Agenten hebben in de Dorpsstraat vier zestienjarige jongens aangehouden.