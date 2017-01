Staat schond persvrijheid Telegraaf

Het ging daarbij om de onthullingen die De Telegraaf deed in 2009 over het falen van de geheime dienst AIVD in de aanloop naar de oorlog in Irak.

De AIVD begon onmiddellijk na verschijning van het artikel met het afluisteren van de journalisten Jolande van der Graaf en Joost de Haas in de hoop hun bronnen te achterhalen.

Ook werd door het Openbaar Ministerie huiszoeking verricht bij Van der Graaf. Computer, laptop, gsm’s, agenda, TomTom en dozen vol aantekeningen werden bij haar in beslag genomen.

Het afluisteren van de journalisten is tot in hoger beroep in Nederland onrechtmatig verklaard. Tegen de huiszoeking en inbeslagnames bij verslaggeefster Van der Graaf procedeerde De Telegraaf door tot aan het Europese Hof in Straatsburg.

Na de erkenning van de Staat dat de persvrijheid was aangetast, is deze zaak door het Hof afgedaan met een veroordeling van de Staat in een deel van de proceskosten van De Telegraaf.

Uit het artikel van 28 maart 2009 bleek dat het kabinet in 2003 bij de besluitvorming over politieke steun voor de oorlog in Irak op het verkeerde been was gezet door blunderend inlichtingenwerk van de AIVD. Daardoor ontstond de indruk dat het regime van Saddam Hoessein kon beschikken over massavernietigingswapens. Door de onderzoeken van AIVD en justitie kwam de journalistieke bronbescherming in gevaar.

Het is de tweede keer in vier jaar tijd dat schending van de informatievrijheid van De Telegraaf wordt vastgesteld bij het Europese Hof. Eind 2012 oordeelde het Hof dat het afluisteren en observeren door de AIVD van verslaggevers Bart Mos en Joost de Haas niet door de beugel kon. Mos en De Haas onthulden in 2006 dat staatsgeheime AIVD-dossiers over topcrimineel Mink K. in de onderwereld circuleerden.

De veroordeling van Nederland in die kwestie heeft geleid tot een wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat de inzet van bijzondere bevoegdheden, zoals afluisteren en observeren, om bronnen van journalisten te achterhalen vooraf aan de rechter moet worden voorgelegd.