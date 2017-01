Nederlandse moordenaar valt agenten aan

De toen 24-jarige Jamshid P. sneed in 2006 de keel van zijn 42-jarige Chinese huurster door nadat hij haar in een kamer had opgesloten. Op zijn computer werden gruwelijke onthoofdingsfilmpjes van de Taliban gevonden die hem mogelijk geïnspireerd hadden. Het OM betoogde dat P. de Chinese vrouw ook had proberen te onthoofden. P. beweerde de filmpjes nooit bekeken te hebben.

De gruwelmoord vond in 2006 plaats in een huis aan de Poldermolenweg in Almere. Foto: Bob Friedlander

Deskundigen konden geen psychische aandoening bij de man vaststellen en na onderzoek kwam er ook geen ander mogelijk motief boven water. Er was geen sprake van ruzie of seksuele delicten. Van zijn 12-jarige celstraf zat P. 7 jaar uit.

Britse parlementsleden hebben na het incident zware kritiek op de het gebrek aan controle op veroordeelde moordenaars en verkrachters die reizen tussen EU-landen, aldus de Daily Mail. EU-landen hoeven elkaar niet op de hoogte te stellen van veroordelingen, waardoor de criminelen vrij kunnen reizen.

Angst

De roep om een strenger beleid wordt steeds luider. Sommige politici zijn voorstander van een Amerikaans systeem waarbij er bij controle meteen duidelijk wordt of iemand een veroordeling achter zijn naam heeft staan. De angst voor de ongecontroleerde stroom misdadigers die het Verenigd Koninkrijk binnenkomt is een van de redenen dat veel Britten voor de Brexit hebben gestemd.

P. heeft bekend dat hij agenten Jessica Chick en Stewart Young vorig jaar heeft aangevallen. Vrijdag krijgt hij zijn straf te horen. Young belandde na het geweld met hoofdwonden in het ziekenhuis, maar is inmiddels hersteld.

P. was slechts enkele dagen in Groot-Brittannië voordat hij door het lint ging. De agenten die hij aanviel deden onderzoek naar een inbraak. Een paar dagen eerder had P. ook al een personeelslid van het vliegveld Gatwick aangevallen. Hij werd echter snel weer vrijgelaten.

Het conservatieve parlementslid Henry Smith zegt dat het land veel strenger moet worden aan de grens. „Een heel gevaarlijke man kon gewoon hiernaartoe komen zonder dat we wisten dat hij in Nederland iemand vermoord had,” zegt hij tegen de Daily Mail. „Het is verbijsterend dat iemand personeel van een vliegveld kan aanvallen en een paar dagen later agenten te lijf gaat. Waarom wordt de informatie dat hij een gewelddadige crimineel was niet gedeeld?”

’Verward door linksrijden’

De advocaat van P. verdedigde zijn cliënt door te stellen dat er een lange tijd zat tussen de moord en de nieuwe incidenten. „De aanval werd gepleegd in een zeer stressvolle tijd voor mijn cliënt. Hij was in een vreemd land en lijkt erg kwetsbaar te zijn geweest. Ook zou hij hebben gehallucineerd.” Ook zei de advocaat dat de man erg in de war was omdat de auto’s „aan de verkeerde kant van de weg reden.”

Brussel verplicht landen alleen onder extreme gevallen om informatie over bekende criminelen te delen. Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Polen geven wel informatie over potentieel gevaarlijke lieden door. Zelfs dan kunnen deze mensen niet altijd tegen worden gehouden.