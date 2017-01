Nieuw plan bon-quotum gestrand

Bij de dienst Infra, waar de voormalige water-, spoor- en snelwegpolitie onder vallen, bestonden vergevorderde plannen om medewerkers jaarlijks zo’n zestig bekeuringen te laten uitschrijven.

Allerijl

Het plan is in allerijl de ijskast ingegaan toen de Nederlandse Politiebond en de Ondernemingsraad van de politie er lucht van kregen en zich hevig verzetten tegen het idee.

„Het is ook gewoon ongewenst. We hebben met elkaar in politieland afgesproken definitief afscheid te nemen van dit soort praktijken”, zegt voorzitter Jan Struijs van de bond. „Maar langzamerhand zie je toch weer politiechefs die daar anders over denken en hun medewerkers toch iets willen opleggen, zoals bij de dienst Infra is overwogen.”

Volgens Struijs waren de afspraken al in een vergevorderd stadium. „Nu krijg ik te horen dat het ineens is ingetrokken en er definitief een streep door is gehaald. Het spreekt voor zich dat wij daar blij mee zijn.”

Onacceptabel

Voor de bond is het onacceptabel dat de politie teruggaat in de tijd. Struijs: „We hebben het bonnenquotum destijds afgeschoten, omdat het werk van een politieman zich niet laat meten in cijfers. De toenmalige minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten, was het daarmee eens en verbood eind 2010 dergelijke methoden dan ook. Dat moet ook vooral zo blijven!”