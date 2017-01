Medewerker gemeente Doetichem ontslagen na beledigen joden op Facebook

Sinds half november was hij in dienst bij de gemeente Doetichem als schuldhulpverlener. Hij had een tijdelijk contract.

’Verklaring onvoldoende’

Toen de gemeente woensdag het bericht tegen was gekomen is gekozen voor een gesprek met de man zodat hij het bericht uit kon leggen. „We hebben een verklaring gevraagd van de man”, zegt Arian Kuil, woordvoerder van de gemeente Doetinchem, tegen de Gelderlander. „Zijn verklaring was onvoldoende en reden voor ons om het contract met hem direct te verwijderen.”

Het bewuste Facebookbericht zou twee jaar oud zijn.