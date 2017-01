premium

Grote uitslaande woningbrand in Hoorn

1 uur geleden

HOORN - De brandweer is donderdag met veel mensen en materieel uitgerukt voor een woningbrand in Hoorn (Noord-Holland). In het brandende huis, is mogelijk nog iemand aanwezig. Dat meldde de brandweer. Zoals de brandweer al direct vreesde, is het vuur overgeslagen naar de naastgelegen woningen.