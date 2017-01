Wonder boven wonder is er niets erg gebeurd, aldus moeder Pia Doeve. Ze schreef het hele verhaal uit. Een vriendin van haar deelde het op Facebook omdat Pia zelf geen Facebookaccount heeft.

’Groot drama’

„Wat mijn zoon is overkomen is een groot drama. Hij zou op nieuwjaarsdag bij mij op visite komen. Hij zou om 10.30 uur worden opgehaald vanaf de woonzorgvoorziening en dan naar mij, zijn moeder, worden gebracht. De afstand met de bus is zodanig dat hij er zeker met twintig minuten kon zijn. Ondertussen was het 11.15 uur en hij was er nog niet, begon me erg ongerust te maken.”

„Ik heb maar eens gebeld naar de woonzorgvoorziening, maar die gaf aan dat hij keurig op tijd was opgehaald. Maar waar bleef hij dan? U moet weten dat ik het hier heb over een jongen die zeer zwaar lichamelijk en geestelijk gehandicapt is en het verstandelijk vermogen heeft van een peuter van 2 jaar. Hij kan nauwelijks praten, zit in een elektrische rolstoel, is volledig afhankelijk van hulp en zorg, 24 uur per dag.”

’Ik ben geen begeleidster’

Toen Pia belde naar de taxicentrale bleek Peter al te zijn afgeleverd. Hij was echter niet bij Pia. Peter bleek te zijn afgeleverd bij de Ingelandshof, het adres van de dagopvang waar hij doordeweeks heen gaat. Op zondag is de dagopvang echter gesloten. De taxichauffeuse heeft hem uit de taxibusje gezet en is weggereden, zonder te controleren of Peter door iemand zou worden opgevangen.

Dit schoot bij Pia in het verkeerde keelgat. „Later zei ze: ’Ik ben chauffeuse, geen begeleidster’, maar bestaat er dan niet iets van een klein beetje zorgplicht. Je kind wordt meegegeven in vol vertrouwen dat hij goed en veilig wordt afgeleverd en dat hij niet zo maar ergens wordt gedropt.”

’Ik moet er niet aan denken’

Naast de opvang lag een sloot. „Peter is gelukkig stil blijven staan, is niet gaan rijden, want hij heeft geen overzicht van wat er om hem heen gebeurd. Als hij was gaan rijden en in die sloot was beland, moet er niet aan denken.”

Peter heeft daar bijna een uur in de kou gestaan met alleen een jas aan, geen sjaal om, geen muts op en geen handschoenen aan.” De taxicentrale heeft hem meteen na mijn telefoontje daar weggehaald en thuis gebracht, totaal verkleumd, helemaal in paniek en vreselijk overstuur, net als ik.”

’Je kunt niet anders meer’

Pia pleit ervoor dat er niet meer op de zorg wordt bezuinigd. „Ik pleit al jaren lang voor begeleiding in de bus, zeker bij dit soort mensen. Ik zou de minister willen voorstellen om eens een week in een woonzorgvoorziening te willen meedraaien. Ik denk dat hij met een paar uur al weer heel graag naar huis wil.”

Zo vervolgt ze: „Ik heb mijn zoon 47 jaar zelf verzorgd. Maar er komt een dag dat dit niet meer gaat en je dan de moeilijkste keuze van je leven moet maken. Je kunt niet anders meer, je moet hem uit handen geven. Maar dit is zo moeilijk, voor mij was het haast onmogelijk.”

’Laat van je horen’

„Deze toestanden moeten toch uit de wereld”, vindt Ria en ze hoopt dat mensen in actie komen. „Laat van je horen en laten we gezamenlijk een vuist maken. Ook zij hebben recht op betere zorg. Dit gaat niet met vrijwilligers, het is een hele specifieke groep mensen.”

„De regering is doof en niet begripvol. Dit heb ik inmiddels ervaren door antwoorden op mijn vragen. Wat er op nieuwsjaarsdag gebeurd is mag nooit meer gebeuren, niet met Peter, met niemand.”