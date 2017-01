Dat staat in een voorstel dat vandaag naar de gemeenteraad wordt gestuurd. 80 procent van de grond in Amsterdam is in erfpacht uitgeven, bedrijven en particulieren betalen de gemeente forse bedragen voor het gebruik van de grond. Elke vijftig jaar schieten de prijzen enorm omhoog, wat veel huizenbezitters in de financiële problemen heeft gebracht.

In het nieuwe stelsel blijft Amsterdam eigenaar van de grond, maar hoeven gebruikers die overstappen een vast bedrag te betalen dat alleen nog wijzigt met de inflatie. Ook kunnen eigenaren de pacht ‘eeuwig’ afkopen, door betaling van een laatste bedrag, waarna de gemeente niet meer langs komt met de rekening.

Om de 110.000 Amsterdamse erfpachters te verleiden nog dit jaar over te stappen belooft de gemeente overstapkortingen die de gemeente in totaal 1 miljard euro kosten. Zo wordt bij de berekening van de nieuwe pacht de oude grondwaarde van 2014 gehanteerd en verdwijnt een door eigenaren gehate heffing die eigenaren van historische woningen fors meer pacht liet ophoesten.

In juni neemt de gemeenteraad een besluit over het nieuwe stelsel. Vanaf volgende week publiceert de gemeente een rekenhulp waarmee woningbezitters kunnen zien hoeveel zij kwijt zullen zijn in het nieuwe pachtstelsel.