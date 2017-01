Verwarde man neergeschoten op Binnenhof

Waar de man is geraakt en hoe ernstig hij gewond is geraakt, is niet bekend.

Het Binnenhof en het Plein in Den Haag zijn ontruimd en afgezet met linten door de politie en de marechaussee. Daardoor kan niemand het gebouw van de Tweede Kamer nog in of uit.

De man is bij de hoofdingang van het Tweede Kamergebouw in Den Haag aangehouden. Hij stond te scheeuwen, waarop de marechaussee met getrokken wapens op hem af zijn gegaan. Ze hebben de man gesommeerd zich uit te kleden.

De man leek mee te werken, maar toen hij zich weer begon aan te kleden, werd hij weer agressief. De marechaussee hield de man zo’n tien minuten onder schot, daarna arriveerde de politie. Een agent heeft zeker één schot gelost, met naar het lijkt een echte kogel.

De spullen die de man bij zich droeg, worden door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie onderzocht.

Advertentie

Op een filmpje op Twitter is te zien dat een man zich aan het aankleden is, maar daarna weer begint te schreeuwen.