Vogelgriep bij wilde zwanen Hoogmade

23 min geleden

De zeven dode zwanen die eind december waren gevonden bij Hoogmade in Zuid-Holland, zijn vrijwel zeker overleden aan vogelgriep. Het virus H5N8 was kort ervoor ook gevonden bij een pluimveebedrijf in de buurt. Dat meldt Omroep West.