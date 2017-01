De 55 kilometer was vorig jaar aan het programma van de Vierdaagse toegevoegd. De route voerde onder meer door Druten en Ewijk. Dat was een succes, maar uit een enquête bleek dat er geen interesse in een herhaling was.

De afstand was toegevoegd omdat de Vierdaagse vorig jaar voor de honderdste keer werd gehouden. Bij een volgend lustrum wordt de 55 kilometer mogelijk in ere hersteld.