Vuurwerkbranche eist onderzoek naar ongeluk

De politie stelt dat de 54-jarige Johan de Lange uit Meppel niet het slachtoffer is van een misdrijf en ziet daarom geen reden de zaak verder te onderzoeken. De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland is verbijsterd dat de politie het onderzoek sluit, terwijl onduidelijk is wat er is gebeurd. Dat schrijft het AD vrijdag.

„Op basis waarvan is de conclusie getrokken dat hier geen sprake is van een misdrijf”, zegt Leo Groenveld van de belangenvereniging. „Hoe kan dit? Als ik dat stuk vuurwerk waarmee het is gebeurd kan zien, zie ik meteen wat er is misgegaan.”