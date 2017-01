Moordenares zit liever zes jaar langer in Nederlandse cel

In België komen gevangenen al na het uitzitten van een derde van de straf in aanmerking voor vrijlating, maar in Nederland is dat pas na twee derde.

Tessa van D. werd in 2015 veroordeeld tot 28 jaar cel voor de roofmoord op een makelaar. Hij werd met 54 messteken om het leven gebracht door Van D. en haar toenmalige vriend. Toen ze de man vermoord hadden deden ze alsof ze de makelaar ontvoerd hadden en eisten ze losgeld van zijn ouders.

Van D. vroeg de rechter om de rest van haar straf in Nederland uit te zitten, zo schrijft het Brabants Dagblad. Dat zou het voor haar familie makkelijker maken om haar te bezoeken, maar de slechte leefomstandigheden in de gevangenissen in Antwerpen en Hasselt speelden volgens de krant ook een rol. In de cel was het heel vies en moest ze haar cel en wc met meerdere vrouwen delen.

Sinds anderhalve maand zit de vrouw haar straf in Roermond uit en daar is ze veel beter op haar gemak, aldus haar moeder in de krant. „Ze heeft haar studie weer opgepikt, geeft zumba-les aan andere gedetineerden en klampt zich vast aan het idee dat ze na haar vrijlating de kans krijgt op een herstart.”

De overplaatsing naar Nederland heeft wel consequenties voor de duur van haar straf. In België zou ze met een straf van 28 jaar al na 9 jaar en vier maanden vrij kunnen komen. Met haar overplaatsing werd de straf ook omgezet naar 23 jaar, maar zelfs dan kan ze pas na 15 jaar en 4 maanden vrijkomen. Dat betekent dus dat ze zeker 6 jaar langer moet zitten.

Haar liefje Manuel van V. uit Tilburg werd tot levenslang veroordeeld vanwege zijn groter aandeel in de moord. Hij blijft voorlopig in België vastzitten.

Voor de moord op de makelaar in het Belgische Weelde in 2011 trokken de ’Brabantse Bonnie en Clyde’ op rooftocht door Nederland en België. In Tilburg, Chaam, Baarle-Nassau en Bergen op Zoom werden gewelddadige overvallen. Bij een van die overvallen was ook Van D. betrokken.