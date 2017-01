Nederland verzot op lesbische porno

De seksfilmpjessite publiceert elk jaar een overzicht van de meestgezochte termen per land en andere statistieken. Naast de zoekterm ’lesbian’ zoeken Nederlanders ook veel op de termen ’teen’ (tieners) en ’milf’ (sexy moeders).

Opmerkelijk is dat we minder vaak zoeken naar porno van Hollandse bodem. De zoekterm ’dutch’ staat op de zesde plaats, terwijl we daar vorig jaar nog het meest naar zochten. Ook in andere landen zoeken mensen veel vaker naar opwindende filmpjes uit hun eigen land. De Japanners spannen in dat opzicht de kroon, in bijna alle zoektermen in de top 10 komen de woorden ’Japan’ of ’Japanese’ voor.

Virtuele porno lijkt de toekomst te worden, want termen als ’virtual reality’ en ’360 degrees’ werden steeds vaker gezocht afgelopen jaar. In het lijstje van snelle stijgers is ook de term ’farting’ (scheten laten) opvallend. Afgelopen jaar bleek uit statistieken per provincie al dat in Limburg veel gezocht wordt op ’porno met een luchtje’.

Advertentie

De pornosite bracht ook in kaart hoeveel tijd we gemiddeld doorbrengen op de site. Voor Nederlanders is dat 9 minuten en 33 seconden. Dat is ook ongeveer het wereldwijde gemiddelde/ Fillipino’s spannen de kroon met 12 minuten en 45 seconden, terwijl Cubanen met 4 minuten en 57 seconden het snelst klaar zijn.

Belgen en stieffamilie

Onze zuiderburen zijn gefascineerd door hun stieffamilie, blijkt uit het overzicht. De termen ’stiefmoeder’ en ’stiefzus’ staan in de top 3. Ook in de Verenigde Staten staan die termen in de top 3 en Zweden zoekt ook vaak op die woorden.

Overwatch is opvallend populair in veel landen.

Een opvallende stijger in veel landen is ’Overwatch’. Dat is een game die dit jaar uitkwam waarin kleurrijke figuren het tegen elkaar opnemen. Veel mensen raken daar klaarblijkelijk opgewonden van, want in Brazilië en Rusland staat de term op 1. Ook in Spanje en Argentinië blijkt het spel populair.

De statistici zochten ook uit wanneer mensen zoeken naar porno. Tussen 10 uur ’s avonds en 1 uur ’s nachts is het het drukst op de site, terwijl het in de nachtelijke uren daarna het rustigst is. Daarna begint het vanaf 10 uur ’s ochtends weer druk te worden.