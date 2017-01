premium

Norovirus in Heerlens ziekenhuis

40 min geleden

HEERLEN - De longafdeling van een ziekenhuis in Heerlen is gesloten omdat het norovirus er heeft toegeslagen. Er worden geen nieuwe patiënten opgenomen en er mag geen bezoek komen totdat de afdeling weer virusvrij is, aldus een woordvoerder van het Zuyderland Medisch Centrum in reactie op een bericht van de zender L1mburg.