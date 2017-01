Familie Henriquez wil vervolging afdwingen

Ook moeten de vijf agenten vervolgd worden voor het achterlaten in hulpeloze toestand van Henriquez. Hiervoor is een zogeheten artikel 12-procedure gestart, om op die manier vervolging af te dwingen.

Dat heeft de advocaat van de nabestaanden Richard Korver vrijdag bevestigd naar aanleiding van een bericht van RTL Nieuws.

De 42-jarige Henriquez uit Aruba overleed juni 2015 na een muziekfestival in het Haagse Zuiderpark. Hij riep meerdere keren tegen agenten dat hij een wapen had en verzette zich hevig toen hij opgepakt werd.

Bij zijn aanhouding is vervolgens ,,normoverschrijdend" geweld gebruikt. Toen bleek dat hij na zijn arrestatie buiten bewustzijn was, is hem ook niet meteen medische zorg verleend. De volgende dag kwam hij te overlijden, als gevolg van politiegeweld bleek later uit sectie.

,,De agenten hadden meteen moeten beginnen met reanimeren, in plaats van hem eerst mee te nemen naar het politiebureau'', aldus Korver. De rit heeft ruim zeven minuten geduurd volgens de advocaat, wat fataal geweest zou kunnen zijn.

Twee agenten worden strafrechtelijk vervolgd voor mishandeling met de dood tot gevolg. Deze zaak dient in april. Het af- of toewijzen van een artikel 12-verzoek duurt gemiddeld een jaar. Korver hoopt dat het gerechtshof in Den Haag in dit geval eerder het besluit bekend kan maken, vooral in verband met de strafzaak.