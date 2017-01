premium

Nederlandse die te horen kreeg dat ze weg moest na Brexit mag toch blijven

43 min geleden

De Nederlandse vrouw Monique Hawkins die al 24 jaar in Groot-Brittannië woont en twee kinderen heeft met haar Britse man, mag toch blijven. Dat meldt The Guardian. Eerder had ze van de immigratiedienst te horen gekregen dat ze zich erop moest voorbereiden dat ze het land moest verlaten. Ze had na de Brexit het Britse burgerschap aangevraagd.