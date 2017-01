Sneltrein zit scheepvaart dwars

Nu mogen de bruggen over het kanaal twee keer per uur maximaal acht minuten omhoog staan. Die doorvaarttijd wordt beperkt tot twee minuten als er in de spits achttien treinen per uur over de brug gaan. Omdat er ter plekke een knik in het kanaal zit kunnen de schepen niet snel en vrezen de schippers niet binnen die tijd de spoorbrug en twee tegelijk opengaande nevenbruggen te kunnen passeren.