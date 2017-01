De politie meldt iets voor half twaalf meldingen te hebben ontvangen dat er schoten waren gelost en dat buiten iemand op de grond lag. Hulpdiensten hebben de man tevergeefs nog twintig minuten gereanimeerd. Het slachtoffer ligt volgens een getuige op de stoep.

Een buurtbewoner heeft een fotograaf die ter plaatse is laten weten dat de schutter in een donkergekleurde auto vluchtte. De politie kon dit om half één ’s nachts niet bevestigen. Een woordvoerder: „We zijn direct een uitgebreid buurt- en sporenonderzoek gestart. Het is nog niet duidelijk wat hier exact is gebeurd.”

De zegsman laat weten ’een idee’ te hebben wie het slachtoffer is. Zodra de man definitief geïdentificeerd is, wordt daar meer over bekendgemaakt.