Tientallen jassen voor dak- en thuislozen

29 min geleden

ROTTERDAM - Bij het hoofdbureau van politie zijn zaterdag tientallen jassen voor dak- en thuislozen gebracht. Via Facebook was er een inzamelingsactie opgezet nadat een agent een jas van een dakloze had afgepakt.