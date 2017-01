premium

Stankklachten Rozenburg door gelekte kerosine

Gisteren, 23:55

ROZENBURG - Vanuit Rozenburg (bij Rotterdam) kwamen zaterdagavond enkele tientallen klachten over stankoverlast. De milieudienst Rijnmond heeft de oorzaak ontdekt: zaterdagochtend is bij het bedrijf Vopak kerosine gelekt en in het water terechtgekomen. Het bedrijf is gemaand de kerosine 'acuut' op te ruimen.