Omstreden imam terug in Gouda

Chadlioui was lid van de omstreden organisatie Sharia4Belgium, die door de rechtbank in Antwerpen werd bestempeld als „een terrorische organisatie die misdrijven wilde plegen in België en daarbuiten”. Chadlioui sprak in april vorig jaar nog kinderen toe in een moskee in Boskoop. Dat zorgde voor Kamervragen.

Chadlioui is een veelgevraagd spreker in Nederland. Zo sprak hij in 2015 in de Omar Ibn Al Khattab moskee in Almere. Toenmalig burgemeester Annemarie Jorritsma probeerde de bijeenkomst tevergeefs te dwarsbomen. Ze had juridisch gezien geen poot om op te staan.

De omstreden imam Tarik Chadlioui spreekt een groep kinderen toe in de Arrahman moskee. Foto: Facebook Tarik Chadlioui

Een evenement in Rijswijk, waar drie omstreden imams zouden spreken, werd wel succesvol afgelast. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken bemoeide zich destijds persoonlijk met de zaak en trok de visa van de omstreden sprekers in. In het verleden sprak Chadlioui eerder op bijeenkomsten in Gouda.

Vanavond vragen gesteld aan het college over benefiet omstreden prediker in Gouda. https://t.co/CqTwlZGtVw— VVD Gouda (@VVDGouda) 7 januari 2017