Nog code rood voor terugkerende wintersporter

Ook in Beieren, Tirol en Salzburgerland geldt code oranje. Daar zorgt sneeuwval voor hinder op de wegen.

Voor de wegen in het Wallonische deel van België geldt code oranje, ook vanwege kans op zeer gladde wegen.

Later vertrekken

Weerplaza raadt aan om, indien mogelijk, zo laat mogelijk te vertrekken vanuit de Alpen of naar de Alpen. Met name de situatie in Duitsland en België wordt later vandaag beter en dat zal de kans op ongelukken en lange files flink verminderen.

In Nederland kan het alleen in Limburg nog glad zijn.