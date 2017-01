Ede deelt elektrische kachels uit aan kleumende bewoners

De storing ontstond nadat water in de gasleiding was gelopen. De bewoners kregen daarover zaterdagavond laat een informatiebrief van de gemeente. „Wij realiseren ons dat dit onder de huidige weersomstandigheden heel vervelend is”, aldus loco-burgemeester Gerrie Ligtelijn-Bruins.

Mochten de kachels op zijn, dan moeten bewoners even geduld hebben. Later zondag worden er meer geleverd.

Bij het informatiepunt kunnen burgers 24 uur per dag aankloppen voor hulp, laat de gemeente weten. Ook was er afgelopen nacht extra toezicht van de politie.

Netbeheerder Liander werkte de nacht door om het probleem te verhelpen. Dat zorgde voor wat geluidsoverlast. Hoe lang het gaat duren is niet duidelijk, liet een woordvoerder van Liander weten. „Het is dus helaas niet zo dat maandagochtend iedereen weer gas heeft. Dat kan weleens langer duren.”

Vrijdag zaten bewoners van de wijken Kernhem en Veldhuizen in de kou. Volgens Liander was een storing in het systeem voor stadsverwarming de oorzaak. Er zou geen verband zijn met de gasstoring in Maandereng.

Inmiddels halen bewoners kacheltjes op in een nabijgelegen zaal, na het opgeven van hun adres krijgen ze een kacheltje mee pic.twitter.com/BIvAYmflHG— Bjørn Appel (@videovalley) January 7, 2017