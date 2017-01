De boot wordt afgemeerd aan de noordzijde van het Eemskanaal, bij de Berlagebrug. Het schip blijft drie tot vier maanden liggen.

Steeds meer mensen kloppen volgens de gemeente aan bij de bed-bad-brood-regeling (BBB). Ze zijn uitgeprocedeerd en kunnen niet meer terecht bij een asielzoekerscentrum. Groningen heeft besloten de opvang uit te breiden en omdat dat snel nodig is, wordt de boot gehuurd. Later in het voorjaar komen er extra units op de wal.

De BBB-regeling is bedoeld om mensen - onder toezicht - een avondmaal, een douche, een slaapplek en een ontbijt te bieden. Veel gemeentes regelen deze vorm van opvang uit menselijk oogpunt, terwijl het kabinet liever ziet dat uitgeprocedeerde asielzoekers niet te lang meer in Nederland blijven en actief meewerken aan hun terugkeer.