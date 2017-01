premium

Weer koolmonoxide in zorgcentrum Stein

1 uur geleden Onze Redactie

Stein - Bewoners van vijf aanleunwoningen in het Limburgse Stein hebben zondagavond hun woning moeten verlaten omdat er koolmonoxide was vrijgekomen in het zorgcentrum aan de Heerstraat. Het ging daar voor de derde keer in korte tijd mis.