Robert F. zit vast in Suriname, zo bevestigen autoriteiten in dat land. Hij woont sinds drie jaar in dat land. Hij is de zevende verdachte van de pedogroep die de Surinaamse politie heeft opgepakt.

Machtig en rijk

De mannen ronselden tienerjongens via Facebook door hen onder meer geld en goede contacten te beloven. Ze deden zich met valse profielen voor als machtig en rijk.

Justitie in Paramaribo vermoedt dat slachtoffers moedwillig zijn besmet met hiv en dat ze de opdracht kregen het virus verder te verspreiden. De daders bedreigden jongens als die naar de politie zouden gaan.

Gedwongen in prostitutie

Ten minste een van de slachtoffers moest zich prostitueren om geld terug te betalen dat hij van de groep had gekregen.

De politie doet al maanden onderzoek naar de bende. Volgens Judith Dragtenstein van de Surinaamse politie moeten ouders meer letten op de gevaren van Facebook-contacten, niet alleen bij meisjes, maar ook bij tienerjongens.