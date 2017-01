Taxioorlog dreigt in Amsterdam

Een groot deel van de taxichauffeurs zal daarom vanochtend staken. Chauffeurs zijn via een whatsappgroep opgeroepen om mee te doen. De grootste taxicentrale TCA raadt zijn chauffeurs af om mee te doen. Zij vinden een staking niet de juiste manier om de onvrede onder de aandacht te brengen.

Een chauffeur, die niet met naam in de krant wil, verwacht dat maandag enkele honderden taxichauffeurs het werk neerleggen. „We kunnen ons beroep niet meer goed uitoefenen. Het aantal taxi’s in Amsterdam is de afgelopen vier jaar al bijna verdubbeld van 2800 tot 5000. Het is al een vechtmarkt voor iedereen. De snorders die daarbovenop komen, verzieken het echt. Ik bel wel eens naar de politie. Ze mogen zo een dagje met me rondrijden. Ik laat ze de snorders wel zien.”

„De spoeling is dun”, zegt ook TCA-directeur Richard van der Veen. „Dus ik begrijp de onvrede. Het stoort ons dat er geen capaciteitsbeleid is. Er is een overvloed aan chauffeurs en gehandhaafd wordt er nauwelijks.”

Heterdaad betrappen

Inspectiedienst ILT, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, kan alleen maar beboeten als snorders op heterdaad worden betrapt. Een woordvoerster zegt geen cijfers te hebben van aantallen betrapte snorders. Wel laat ze weten dat samen met de Amsterdamse politie controles worden uitgevoerd. „Dat hebben we in Amsterdam ongeveer elke maand gedaan afgelopen jaar. We moeten een illegale taxichauffeur op heterdaad betrappen, we moeten immers bewijs hebben dat iemand niet voldoet.”

De onvrede onder taxichauffeurs groeit daarnaast doordat de gemeente Amsterdam naar haar beleving juist extreem handhaaft op de taxibranche. „Voor de lulligste dingen wordt een boete uitgeschreven. Een voorbeeld”, zegt Van der Veen. „Een chauffeur staat op een betaalde parkeerplaats, betaald keurig parkeergeld, maar krijgt een rapport van bevinding, een boete, omdat hij zich daarmee in de buurt ophield van een standplaats. Dat is onredelijk. Ik begrijp dat taxichauffeurs daar ontstemd over raken.”

Een zegsman van de gemeente Amsterdam reageert: „Er is een groep chauffeurs die van mening is dat zij vaak worden aangesproken door handhavers. Het overgrote deel houdt zich keurig aan de regels en komt nooit in aanraking met handhaving.”