Man zwaait met mes bij woningbrand Breda

De brandweer rukte met drie voertuigen uit voor de brand aan de Joris Nempestraat. Aldaar troffen de hulpdiensten een man aan die volgens de politie stond te zwaaien met een mes. Agenten hebben de man, die alleen een joggingsbroek droeg, tegen de grond gewerkt en meegenomen naar het bureau. Volgens lokale media is de man de bewoner van de woning waar brand ontstond.

Een hond is overleden bij de brand.

Foto: Rob de Haas - Mainstay Media Breda

Ook de hond van de buren kwam in moeilijkheden door de brand. De hulpdiensten hebben het dier, dat veel rook had ingeademd, met een vangstok gevangen en met een masker zuurstof toegediend.

De woningbrand is geblust. Hoe de brand begon, is nog onduidelijk. De politie gaat onderzoeken wat de rol van de verwarde man was.