Verhoeven: 'Het was echt een verrassing'

De 78-jarige regisseur moest zichzelf ,,bij elkaar rapen voor de microfoon, om me te herinneren wat ik moest zeggen. Hoeveel keren ik in mijn leven niet ben afgeserveerd, zowel hier als in Holland. Het is dan heel leuk om eindelijk een keer iets te krijgen.''

Zowel op het podium als tijdens het interview prijst Verhoeven uitbundig zijn hoofdrolspeelster, Isabelle Huppert. De Franse actrice kreeg ook een Golden Globe, de eerste in haar lange carrière. ,,Het succes van de movie komt voor 80 procent van Huppert. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zó getalenteerd is. Zij is veel getalenteerder dan ik.''

Editor Job ter Burg, naast Verhoeven de enige andere Nederlander die aan Elle meewerkte, was niet van plan de uitreiking van de Golden Globes te gaan kijken. Maar een voorgevoel adviseerde hem toch wakker te blijven. ,,Het is heel raar om opeens stijf van de adrenaline te staan'', vertelt hij lachend tegen entertainmentfeed BuzzE.

,,Dit is vermoedelijk de grootste prijs die een film waar ik aan heb meegewerkt ooit heeft gewonnen.'' Ter Burg heeft kort sms-contact met Verhoeven gehad. ,,Ik heb hem gefeliciteerd, en ik kreeg een uitroepteken van hem terug. Als je gewonnen hebt, wordt er vermoedelijk van alle kanten aan je getrokken.''