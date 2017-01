Aston Martin van Max te koop

De fan dient dan wel over 239.500 euro te beschikken, want dat is de prijs die Cito Motors in Eindhoven voor de voormalige dienstauto van de Nederlander vraagt. Dat de sportcoupé in Nederland te koop staat, heeft niets met de afkomst van de 19-jarige F1-coureur te maken. Verschillende (Europese) dealers hadden ingetekend op V12 Vantage S Coupé met de afdruk van Max Verstappen in de stoel, maar de fabrikant gunde de Nederlandse vertegenwoordiger van het prestigieuze merk de in Meteorite Silver gespoten coupé. Max heeft niet veel kilometers in de 572 pk sterke V12-sportauto gereden. De teller vermeldt slechts 4128 kilometer.

Foto: TMG