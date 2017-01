Drie vulkaanbeklimmers omgekomen

Reddingsteams zeggen dat een onverwachte sterke daling van de temperatuur de oorzaak is. Het drietal maakte deel uit van een groep van zes die zaterdag begon aan de beklimming van 3975 meter hoge vulkaan. De geleidelijk stijgende Acatenango is een populaire bestemming onder toeristen. De vulkaan was voor het laatst actief in 1972.