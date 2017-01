Die werd in augustus vorig jaar zo hard op het hoofd geslagen dat hij overleed. Zijn dood lijkt het gevolg van een opzetje van vader en zoon om drugsgeld in de eigen zakken te steken. Gerrit B. zou zogenaamd worden overvallen en beroofd van de drugs of de opbrengst daarvan. Wat er precies is misgegaan moet vandaag duidelijk worden. De rechtbank trekt drie dagen uit voor de zaak.

Rechtbankverslaggeefster Saskia Belleman is in de rechtbank aanwezig en doet live verslag via Twitter.

