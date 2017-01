Gerrit B. overleefde nep-ripdeal niet

Deze week moeten zijn zoon Benny (29) en familievriend Jan ’Jimmy’ K. (36) tegenover de rechtbank in Den Haag tekst en uitleg komen geven over de nep-ripdeal. Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee mannen van moord of doodslag op Gerrit B., maar zowel Benny als Jimmy ontkennen de klappen te hebben uitgedeeld waaraan Gerrit B. enkele weken later overleed.

Aanleiding voor de wilde overvalplannen was een eerder mislukt drugstransport. De politie in Noorwegen ontdekte de partij drugs in de vrachtwagen van de familie B. en nam die in beslag. Benny B. wordt na deze strafzaak uitgeleverd aan Noorwegen om daar te worden berecht voor de smokkel.

De eigenaren van de in beslaggenomen partij drugs eisten 100.000 euro ’boete’ van de familie B. Dat geld hadden ze niet, vertelde Benny aan de rechtbank. Familievriend Jimmy K. wist raad. Hij stelde voor om een nieuwe partij drugs niet naar Noorwegen te vervoeren, maar in Nederland te verpatsen en met het geld de boete te betalen. Tegen de eigenaren zouden de mannen zeggen dat Gerrit B. op de terugweg van Noorwegen naar Nederland in zijn vrachtwagen was overvallen. Typisch geval van dikke pech.

Feit is dat Gerrit B. uren later door de paniekerige zoon Benny bij een ziekenhuis werd afgeleverd met zware hoofdwonden, waar hij enkele weken later aan bezweek.

De rechtbank heeft in totaal vier dagen uitgetrokken voor de behandeling van de strafzaak. De strafeis wordt dinsdag verwacht.

Advertentie

Verslaggeefster Saskia Belleman doet live verslag via Twitter:

Tweets by SaskiaBelleman