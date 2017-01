Nieuwe informatie oude moordzaak bakker

De gepensioneerde bakker Van der Meijs (72 jaar) werd bijna vijftien jaar geleden op de Admiraal de Ruyterlaan in zijn rug gestoken toen hij zijn hond uitliet. Hij wist nog naar huis te strompelen, maar overleed later in het ziekenhuis. Hij was niet meer aanspreekbaar, dus hij heeft niet kunnen vertellen wat er is gebeurd.

Een cold case-team heeft onlangs nieuwe informatie over de mogelijke dader binnengekregen. Deze man zou nog altijd in de buurt van Hilversum wonen.

De politie liep een achterstand op bij het onderzoek, omdat eerst niet duidelijk was dat het om een misdrijf ging. Dat liet een woordvoerder in 2012 weten. De hevig bloedende man leed namelijk ook aan een bloedingsziekte. Daarom was de plas bloed op straat al weggeschrobd door meelevende agenten, voordat bleek dat het slachtoffer steekwonden had.

De nabestaanden en hun advocaat Job Knoester kregen in de zomer van 2012 te horen dat de politie de zaak heropende en acht rechercheurs op de zaak zette. “Ik ben ervan overtuigd dat recente berichtgeving door De Telegraaf tot heropening van dit dossier heeft geleid”, zei een advocaat toen.